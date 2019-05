XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (22.05.2019/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Europa hat neue mobile Bezahlmethoden bekommen: Allein in Deutschland bieten bereits mehrere tausend Händler das mobile Bezahlen mit Alipay an, doch Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) will nun sein Netz in Europa ausweiten, um noch globalisierter zu werden, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Firmengründer Jack Ma habe Alibaba schon immer als globales und nicht nur als chinesisches Unternehmen gesehen. Und seit er seinen Rückzug aus der Firma für September 2019 angekündigt habe, betone er die internationalen Ambitionen seines Unternehmens noch einmal: Bis zum Jahr 2036 wolle er mit seinem Nachfolger Daniel Zhang ca. 2 Mrd. Kunden erreichen. Allerdings sei die Geschäftserweiterung auf Märkte außerhalb Chinas noch nicht in den Jahreszahlen erkennbar, die Alibaba kürzlich vorgelegt habe. Das Handelsvolumen liege zwar bei USD 853 Mrd. - was etwa dreimal so hoch sei wie beim Konkurrenten Amazon und mehr als das Hundertfache von Zalando. Doch der Großteil komme aus dem Heimatmarkt China: Nur 5% des Einzelhandelsumsatzes kämen aus dem Ausland.Noch habe Alibaba hohes Entwicklungspotenzial in Europa. Doch der ambitionierte Onlineriese möchte nun sein Geschäft in Europa verstärken, um als ernst zu nehmender Wettbewerber aufzutreten. Das Unternehmen kooperiere mit immer mehr Partnern, um seine Präsenz in Europa spürbar auszubauen. Die globale Strategie von Alibaba beinhalte zwei Komponenten: Die Plattform "TMall" sei eine "virtuelle Mall" und eine der weltweit größten E-Commerce-Webseiten, mit der Alibaba auch um deutsche Marken wie adidas, PUMA, Triumph und C&A in China werbe. Die Plattform AliExpress helfe chinesischen Produzenten, um international Produkte für Online-Käufer aus aller Welt anzubieten. Dabei erreiche sie Endabnehmer aus 150 Ländern - auch in Deutschland. Die Plattform werde meist mit eBay verglichen. Künftig solle Aliexpress nun auch für Hersteller außerhalb Chinas zugänglich gemacht werden.Damit öffne der chinesische Onlinehändler erstmals sein globales Netzwerk auch für Hersteller in Europa - und suche damit die unmittelbare Konkurrenz zu westlichen Marktplätzen wie Amazon und eBay. Der Markt des "Cross-Border-E-Commerce" werde sich voraussichtlich in den kommenden Jahren verdoppeln und Alibaba möchte hier Marktführer sein. Alibaba wolle die Plattform sein, auf dessen Basis künftig der globale Handel stattfinde. Das internationale Handelsgeschäft zeige ein vielversprechendes Wachstum von 40% im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr, habe Alibaba bei der Verkündung der Jahreszahlen mitgeteilt. Der grenzüberschreitende Handel stehe jedoch weiterhin vor viele Herausforderungen: Die internationale Expansion stecke noch in den Kinderschuhen.Die Alibaba-Aktie notiere aktuell bei USD 161,63 (20.05.2019). Das 52-Wochen-Hoch habe bei USD 210,86 gelegen (14.06.2018), das 52-Wochen-Tief bei USD 130,60 (03.01.2019). Bei Bloomberg setzen 52 Analysten die Aktie auf "buy", ein Analyst auf "hold" und ein Analyst auf "sell", so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 21.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: