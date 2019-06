Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

141,20 EUR +0,43% (17.06.2019, 12:04)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

140,80 EUR -0,28% (17.06.2019, 12:21)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

158,10 USD -1,39% (14.06.2019, 22:01)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (17.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Alibaba habe laut Insidern bereits den vertraulichen Antrag für eine Notierung an der Hongkonger Börse gestellt. Die Zweitnotierung solle bis zu 20 Milliarden Dollar erlösen. Doch damit nicht genug: Jetzt habe der Tech-Gigant auch noch Pläne für einen Aktiensplit vorgelegt. Ein zusätzlicher Boost für die Alibaba-Aktie?Die Zweitnotierung bringe nicht nur frische Mittel, sondern auch eine Nähe zum Heimatmarkt, die in politisch unsicheren Zeiten wichtig sei. Laut Insidern habe Alibaba bereits vergangene Woche den Antrag gestellt. Noch sei nichts offiziell, doch die Berichte würden jetzt neue Nahrung durch die Pläne für einen Aktiensplit erhalten. Denn in Hongkong mögen Sie die Aktien billig - Notierungen jenseits der 10-Euro-Marke sind selten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" weiter.Alibaba wolle die Zahl seiner Aktien auf 32 Millionen verachtfachen. Am 15. Juli solle im Rahmen der Hauptversammlung über die Pläne abgestimmt werden. Ein positives Signal für die Anleger, denn die Kosten eines Splits nähmen die Unternehmen nicht grundlos auf sich:Obwohl sich die Marktkapitalisierung theoretisch nicht ändere, würden zahlreiche empirische Studien einen Zusammenhang zwischen Überrenditen und Aktiensplits aufweisen. Im Zeitraum zwischen der Bekanntgabe des Splits bis zur Durchführung würden die gesplitteten Aktien über einige Tage hinweg höhere durchschnittliche Renditen erzielen. Der Effekt im Rahmen der Ankündigung ist dabei wesentlich größer, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zu der Alibaba Group Holding-Aktie. (Analyse vom 17.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: