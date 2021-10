ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (21.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) charttechnisch unter die Lupe.Nach einer fast einjährigen Durststrecke habe die Alibaba-Aktie Anfang Oktober eine bemerkenswerte Kerze ausgebildet. Die damalige "outside candle" stelle gleichzeitig ein "doppeltes bullish engulfing" dar. Da zudem die horizontalen Barrieren bei 165 USD zurückerobert worden seien, sollte der Technologietitel das Schlimmste überstanden haben, zumal auch von den quantitativen Indikatoren eine ganze Reihe von Signalen "pro Gezeitenwandel" kämen. So liege im Verlauf des RSI neben dem Bruch des Abwärtstrends seit Oktober 2020 inzwischen zusätzlich eine Bodenbildung vor. Beide Indikatorsignale würden möglicherweise als Vorboten der äquivalenten Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf dienen. Auf historisch niedrigem Niveau liefere darüber hinaus der trendfolgende MACD ein neues Einstiegssignal. Der korrespondierende 1-jährige Abwärtstrend (akt. bei 196,70 USD) markiere dabei ein erstes Erholungsziel, ehe die Kombination aus dem Hoch von Anfang 2018 (206,20 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 207,45 USD) eine weitere Widerstandszone abstecke. Um die angeführten Anlaufziele nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es in Zukunft die o. g. Bastion bei rund 165 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:153,20 EUR +0,72% (21.10.2021, 10:15)NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:177,18 USD +0,10% (20.10.2021, 22:10)