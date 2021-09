NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

175,16 USD +2,85% (07.09.2021)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (08.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Online-Handelsplattform Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) charttechnisch unter die Lupe.Seit November vergangenen Jahres befinde sich die Alibaba-Aktie im Rückwärtsgang. In der Spitze habe das Papier dabei von 319 USD auf nur noch 153 USD korrigiert. Aktuell sende der Technologietitel allerdings eine ganze Reihe von Hoffnungsschimmern: Zunächst habe sich das angeführte Tief als "false break" der Unterstützungszone bei rund 165 USD erwiesen. Auf dieser Basis sei zudem die Ausprägung eines nicht ganz idealtypischen "morning stars" gelungen. Dieses konstruktive Candlestickmuster unterstreiche den laufenden Gezeitenwandel. Zu guter Letzt würden diverse Indikatoren eine Stabilisierung nahe legen.Hervorheben möchten die Analysten zum einen den historisch niedrig notierenden MACD und zum anderen den RSI. Schließlich sei der Oszillator bereits einen Schritt weiter und habe neben zwei Abwärtstrendbrüchen inzwischen ein handfestes Einstiegssignal generiert. Das jüngste Abwärtsgap bei 186,26/186,71 USD stecke ein erstes Erholungsziel ab, ehe die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 200 USD wieder auf die Agenda rücken würden. Je nach Risikoneigung biete sich entweder das Tief vom März 2020 bei 169,95 USD oder aber die o. g. Bastion bei knapp 165 USD als Absicherung für neue Long-Engagements an. (Analyse vom 08.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:148,60 EUR +0,68% (08.09.2021, 08:43)