NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

289,00 USD +1,70% (28.08.2020, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (31.08.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) charttechnisch unter die Lupe.Mit einem Aufwärtsgap (267,43 USD zu 271,62 USD) habe die Alibaba-Aktie zuletzt einen dreifachen Ausbruch vollzogen. Zum einen stehe ein neuer Rekordstand (292,48 USD) zu Buche, zum anderen liege dank dieser Weichenstellung eine Dynamisierung des seit Anfang 2019 bestehenden Haussetrends (obere Kanalbegrenzung akt. bei 263,31 USD) vor. Zu guter Letzt sei dadurch die "bullishe" Auflösung der Schiebezone der letzten Wochen gelungen. Seit Mitte Juli seien sechs "inside weeks" ausgebildet worden, ehe nun der Ausbruch geglückt sei. Das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite werde durch Long-Signale seitens des MACD und des Aroon reduziert. Besonders hervorheben möchten die Analysten darüber hinaus das Kelly-Kriterium, welches trendfolgende Elemente mit Money Management-Aspekten kombiniere. Hier liege eine Bodenbildung vor. Der Haussetrend sei also absolut intakt und sollte perspektivisch weitere Hochs oberhalb der Marke von 300 USD mit sich bringen. Eine enge Absicherung auf Basis der neu entstandenen Kreuzunterstützung aus dem o. g. Gap und der oberen Kanalbegrenzung sichere ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:245,00 EUR +1,24% (31.08.2020, 09:31)Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:245,50 EUR +1,03% (31.08.2020, 09:39)