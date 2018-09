NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (07.09.2018/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) charttechnisch unter die Lupe.Seit über einem Jahr laufe die Alibaba-Aktie nun schon seitwärts. Diese Entwicklung schlage sich in einem Rückfall unter die 38-Wochen-Linie (akt. bei 186,12 USD) sowie einem Bruch des Aufwärtstrends seit Februar 2016 (akt. bei 179,75 USD) nieder. Aus charttechnischer Sicht würden sich also einige Bremsspuren identifizieren lassen. Deshalb sei es nun zwingend erforderlich die Unterstützungszone aus den verschiedenen Tiefs bei 166/164 USD auf Wochenschlusskursbasis zu verteidigen. Andernfalls müsste die Kursentwicklung des letzten Jahres als obere Umkehr interpretiert werden. Aus der Differenz der beiden Kursspitzen bei 206,20/211,70 USD und der Nackenzone des drohenden Doppeltopps bei rund 165 USD ergebe sich ein rechnerisches Abschlagspotenzial von gut 40 USD. Dass der Druck auf diese Kernunterstützung aktuell hoch sei, würden beispielsweise die Trendfolger MACD und Aroon signalisieren, die jeweils "short" positioniert seien. Selbst auf Monatsbasis habe ersterer gerade ein negatives Schnittmuster generiert. Um die beschriebene Toppbildungsgefahr indes zu bannen, sei ein Sprung über die o. g. Glättungslinie nötig, die fast idealtypisch mit dem Hoch von Ende August (186,50 USD) zusammenfalle, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer Chartanalyse. (Analyse vom 07.09.2018)