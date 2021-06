NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In China hätten die Regulierer letztendlich grünes Licht für ein Finanzunternehmen der Ant Group gegeben. Die werde jetzt ein Joint Venture gründen, an der sie 50% halte und die es ihr erlaube, Verbraucherkredit zu vergeben. Das sei deswegen wichtig, weil das der Hacken gewesen sei, weshalb man letztendlich das IPO abgeblasen habe. Mit der Schaffung des Joint Ventures erhalte die Ant Group wieder Zugriff auf den wachstumsstarken Markt. Für die Regierung habe das neue Gebilde den Vorteil, dass man es regulieren könne. Auf Sicht einiger Monate könnte das bedeuten, dass man den Börsengang der Ant Group sehen werde. Das könnte den Kurs der Alibaba Group Holding-Aktie wieder nach oben treiben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:179,00 EUR -0,06% (04.06.2021, 12:28)