Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

195,50 EUR +1,56% (27.04.2021, 20:01)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

195,30 EUR +1,56% (27.04.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

236,825 USD +1,77% (27.04.2021, 19:47)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (27.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Chinas Führung lasse einfach nicht locker: Nach der erzwungenen Restrukturierung der Ant Group und einer Rekord-Strafe für Alibaba rücke nun erneut Ant ins Visier. Diesmal gehe es darum, ob bei der Genehmigung für den längst abgebrochenen Börsengang mit unlauteren Mitteln getrickst worden sei. Immerhin: Die Kursreaktion der Alibaba-Aktie mache Hoffnung.Lange Zeit solle Alibaba- und Ant-Gründer Jack Ma beste Kontakte zu wichtigen Behörden gepflegt haben. Damit sei es offenbar vorbei, seit Chinas politische Führung beschlossen habe, Mas Imperium in die Mangel zu nehmen. Nun würden Behördenvertreter untersuchen, wie Ant an die relativ schnelle Genehmigung für sein Doppel-IPO in Hongkong und Schanghai habe gelangen können. Das berichte das "Wall Street Journal".Wenige Tage vor dem geplanten IPO sei der Börsengang abgeblasen worden. Zuvor hätten allerdings die Börsen grünes Licht erteilt - trotz Bedenken der Bankenaufsicht, die zu diesem Zeitpunkt bereits härtere Vorschriften für Fintechs geplante habe.Bei der Untersuchung gehe es auch darum, wie der chinesische Staatsfonds China Investment Corp. und diverse staatliche Versicherer in den Börsengang hätten investieren können, schreibe das Journal unter Berufung auf Insider. Zudem sollten sich einige Banken darüber beschwert haben, dass Ant seine Alipay-App genutzt habe, um zig Milliarden Dollar von Investoren für fünf Investmentfonds einzusammeln, die das Geld ins Ant-IPO hätten stecken wollen.Alibaba sei zu einem Drittel an Ant beteiligt. Anleger würden heute mit einem gesunden Maß an Ignoranz auf die jüngste Nerv-Nachricht reagieren. Auswirkungen auf den Konzern seien durch die Untersuchung nicht zu erwarten. Der Kurs der Aktie liege im Plus. Bereits bei Meituan sei diese Woche zu beobachten gewesen, dass eine negative Nachricht aus der Behörden-Ecke schnell verdaut worden sei. Das spreche dafür, dass inzwischen viel eingepreist sei und das Sentiment positiver werde.Langfristig ist "Der Aktionär" ohnehin zuversichtlich für die Entwicklung Alibabas, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link