Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (13.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.China gebe bekannt, dass große Internet-Konzerne künftig stärker reguliert werden sollten - und die Kurse von Alibaba und Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D) fallen würden. Sei das der Anfang vom Ende, weil die Kommunistische Partei zum Big-Tech-Killer im eigenen Land werde?Die Branchen-Rotation nach den Impfstoff-Neuigkeiten und das angekündigte Regulierungsvorhaben hätten die Kurse purzeln lassen. Sowohl bei Tencent als auch Alibaba lägen Anleger auf Jahressicht aber immer noch deutlich im Plus. Doch wie sehe die Lage langfristig aus: Sei es womöglich ein Gamechanger, wenn nach den USA nun auch China selbst seine eigenen Tech-Giganten ins Visier nehme?Ein chinesischer Anwalt habe das Timing, mit dem die neuen Richtlinien veröffentlicht worden seien (pünktlich zum Großereignis Single's Day!), gegenüber Bloomberg "erschreckend" genannt. Fakt sei allerdings, dass der vorliegende Regulierungsentwurf eher vage formuliert sei. Das letzte Wort sei in der Angelegenheit längst noch nicht gesprochen. Normalerweise würden mehrere Überarbeitungsstufen folgen.Grundsätzlich gebe es bereits seit Jahren immer wieder Konflikte rund um Monopolfragen, z.B. zwischen JD.com und Alibaba. Dabei gehe es u.a. um den Punkt, dass Alibaba die Anbieter auf seinen Plattformen zu Exklusivverträgen dränge. Selbst bei großen Banken sollten Alibaba und Tencent bereits auf Exklusivität bestanden haben. Falls diesem Bestreben ein Riegel vorgeschoben werde, könnte das auf den Gewinn der Konzerne drücken.Sollten letztendlich die Eigenkapitalanforderungen bei der Ant Group steigen und die Bewertung des Fintech-Riesens dadurch sinken, dürfte das für Alibaba gut verkraftbar sein. Schließlich sei Alibaba nur zu einem Drittel direkt an Ant Group beteiligt und habe auch noch andere Geschäfte.In der Coronakrise sei Alibaba darauf bedacht gewesen, seine Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen hervorzuheben (wohl schon allein aus Eigeninteresse, schließlich lebe Alibaba von Provisionen auf seinen Plattformen). Die Tencent-Führung habe mit Präsentation der Quartalszahlen gestern angekündigt, mit Peking zusammenzuarbeiten (was auch sonst).Es komme nicht völlig überraschend, dass das Thema Big-Tech-Regulierung nun auch in China auf der Agenda stehe. Wie sich das letztendlich auf Wachstum und Gewinn von Alibaba und Tencent auswirken werde, lasse sich aber frühestens abschätzen, wenn wirklich konkrete Regeln vorliegen. Eine Zerschlagung von Alibaba und Tencent sei jedenfalls äußerst unwahrscheinlich - und werde vom Markt bislang nicht eingepreist.Sowohl Alibaba als auch Tencent bleiben AKTIONÄR-Empfehlungen, so der Experte Lars Friedrich. (Analyse vom 13.11.2020)