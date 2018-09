XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

138,44 Euro -1,54% (10.09.2018, 12:04)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

138,20 Euro -1,35% (10.09.2018, 12:22)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 162,37 (07.09.2018)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (10.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Jack Ma werde Alibaba den Rücken kehren. In einem Brief habe der Unternehmensgründer verkündet, mit einer Übergangsfrist von einem Jahr den Vorsitz abzugeben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Er habe betont, dass es bei Alibaba nicht nur um Jack Ma gehe, und die bisherigen Leistungen von Daniel Zhang hervorgehoben. Dass Zhang die Nachfolge antrete, sei keine Überraschung. Seit 2013 leite er das Tagesgeschäft. Unter der Führung von Zhang sei der Onlinemarktplatz Tmall zur führenden Plattform in China herangewachsen, die nicht nur bei heimischen Marken sondern auch im Rest der Welt als direkter Weg zum chinesischen Kunden gesehen werde.Einziges Manko: Gründer Jack Ma kündige seinen Rücktritt zu einem Zeitpunkt an, an dem keine neue Strategie offensichtlich sei. Cloud und Ant Financial böten zwar neue Gewinnmöglichkeiten, seien aber aktuell unprofitabel. Dies drücke zusätzlich auf die Margen des Kerngeschäfts. Worauf sich Zhang konzentrieren werde, sei aktuell unklar.Ohne neue Fantasie bleibe nur die Unsicherheit nach dem Rückzug von Ma. Das schmecke Investoren nicht. Die Aktie gerate weiter unter Druck und falle unter den Stopp des "Aktionär" bei 140,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: