Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

127,88 EUR -2,03% (20.11.2018, 16:36)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

126,88 EUR -3,61% (20.11.2018, 16:20)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

144,99 USD -3,04% (20.11.2018, 16:24)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (20.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die chinesische Tech-Aktie verliere am Dienstag 3,8 Prozent auf 143,84 Dollar. Das vorsichtige Herantasten an die obere Begrenzungslinie des Trendkanals mit dem anschließenden Break in der vergangenen Woche habe sich als Fehlsignal erwiesen.Im gegenwärtigen Marktumfeld würden fundamentale Bewertungen, oder auch Überlegungen zur zukünftigen operativen Entwicklung eines Unternehmens eine untergeordnete Rolle spielen. So lasse sich erklären, weshalb Alibaba trotz starker Q3-Zahlen und einem weiteren Umsatzrekord zum "Singles Day" schwach tendiere.Viele kurzfristig orientierte Investoren würden bei ihren Trades dagegen auf das Chartbild schauen und was sie da bei Alibaba sehe, dürfte sie interessieren. Das Papier des Online-Handelsunternehmens sei in den Abwärtstrend zurückgefallen und steuere auf die Unterstützung bei 140 Dollar zu. Halte auch diese Marke nicht, dürfte es wieder in Richtung der unteren Begrenzung des Trendkanals gehen. Dieser verlaufe derzeit im Bereich um 125 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: