Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (17.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Investoren von chinesischen Aktien hätten derzeit nur wenig Grund zur Freude. Kaum ein Tag vergehe, an welchem es keine weiteren Hiobsmeldungen aus China gebe. Gehe es nach Analysten der Investmentbank Goldman Sachs, dann sei die Regulierungswut der chinesischen Regierung noch lange nicht vorbei.Die Experten würden davon ausgehen, dass eine Gruppe chinesischer Unternehmen, die gemeinsam auf eine Marktkapitalisierung von 3,2 Milliarden Dollar kämen, vor einer weiteren Regulierungswelle stehe.Die meisten dieser Unternehmen kämen demnach aus den Bereichen Internet, Bildung, Medien und Entertainment, Real Estate, Health Care und Investmentbanking. Darunter dürften sich folglich auch die Anleger-Lieblinge Alibaba und Tencent befinden.Goldman Sachs begründe seine Annahme damit, dass die chinesische Partei derzeit ihren Fokus auf soziale Wohlfahrt und Stabilität lege. Diese hätten eine höhere Priorität als Kapitalmärkte in den Bereichen, die zur Befriedigung sozialer Bedürfnisse notwendig seien.Allerdings stelle Goldman Sachs auch klar, dass die Partei derzeit vor allem auf Unternehmen abziele, deren Aktien außerhalb des chinesischen Festlandes gelistet seien, wie etwa Alibaba oder Tencent. Diese hätten seit Februar über eine Billion Dollar ihres Marktwertes eingebüßt. Investoren sollten daher aktuell vor allem Aktien an den Börsen im chinesischen Festland präferieren.Interessanterweise gehe Goldman Sachs nicht davon aus, dass die Gewinne der regulierten Unternehmen unter der stärkeren Regulierung leiden würden, da die Nachfrage nach digitalen Diensten ungebrochen hoch sei. Daher müssten diese mithilfe großzügiger Aktienrückkaufprogramme und anderer Mittel die Kurse stabilisieren.Es bleibe dabei: Die langfristigen Wachstumsaussichten bei Alibaba, Tencent und Co seien intakt. Kurzfristig gibt es aber attraktivere Anlagemöglichkeiten, so Emil Jusifov. "Der Aktionär" hält Sie auf dem Laufenden. (Analyse vom 17.09.2021)