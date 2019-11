Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

173,00 EUR 0,00% (26.11.2019, 11:08)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

190,45 USD +1,13% (25.11.2019, 22:01)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (26.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Alibaba Group Holding-Aktie sei bei ihrem Trading-Debüt in Hongkong satte 6,7% nach oben geschossen - trotz aller Widrigkeiten. Das Zweitlisting sei damit ein doppelter Erfolg. Zum einen für die Hongkonger Stock Exchange (HKEX), die an ihren US-Konkurrenten NASDAQ einige der attraktivsten Börsenneulinge verloren habe und nun hoffen könne, weitere China-Unicorns für sich zu gewinnen. Zum anderen natürlich für Alibaba, deren Aktien von einem Emissionspreis von 176 HKD (Hongkong-Dollar) in der Spitze bis auf 189,50 HKD gestiegen seien.Alibaba rücke näher an chinesische Investoren und feiere einen starken Börsengang in Hongkong. Das frische Kapital müsse nun eingesetzt werden, um gegen die Konkurrenten Tencent, BAIDU, JD.com und Meituan Dianping zu bestehen. Noch könne sich Alibaba trotz des gedämpften Wirtschaftswachstums in China hervorragend behaupten. "Der Aktionär" erwarte, dass dies auch in Zukunft gelinge. Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:172,60 EUR +0,12% (26.11.2019, 10:57)