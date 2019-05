XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Lars Friedrich, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Es sei ein Zeichen der Stärke: Zum ersten Mal sei Alibaba die wertvollste chinesische Marke. Alibaba überhole einen anderen Konzern, der zuvor vier Jahre lang vorn gelegen habe. Das gehe es der jährlichen BrandZ-Liste hervor, in der die 100 stärksten Marken aus China vertreten seien. Demnach habe der Online-Händler den Wert seiner Marke im Vergleich zum Vorjahr um 59 Prozent auf 141 Mrd. Dollar steigern können.Das Nachsehen habe Tencent. Nach vier Jahren auf dem Thron müsse sich Tencent diesmal mit dem zweiten Platz begnügen. Alibaba sei nach dem Börsengang 2014 im Jahr darauf in die BrandZ-Liste aufgenommen worden - und gleich auf Platz zwei gelandet. Hinter Tencent.DER AKTIONÄR meine: Alibaba sei nicht nur eine starke Marke im chinesischen Internet-Handel, sondern habe u.a. auch ein gut laufendes Cloud-Geschäft zu bieten. Und die internationale Expansion habe erst begonnen. In Deutschland sei Alibaba zum Beispiel noch vergleichsweise unbekannt. Viel Potenzial also!Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: