Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

157,79 EUR +1,24% (03.08.2018, 09:57)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

158,60 EUR +0,67% (03.08.2018, 10:12)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

182,60 USD +1,20% (02.08.2018, 22:02)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (03.08.2018/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der US-Kaffeegigant Starbucks (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) und der chinesische E-Commerce Riese Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) gaben in einer gemeinsamen Pressemitteilung am vergangenen Donnerstag ihre strategische Partnerschaft bekannt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Im September starte Starbucks mit Kaffeelieferungen in China eine Kooperation mit Alibaba. In der exklusiven Vereinbarung werde Starbucks die komplette Alibaba-Infrastruktur nutzen, einschließlich der Lieferplattform Ele.me und der Supermarktkette Hema, um den Kaffee-Lieferservice auf ganz China auszuweiten. Alibaba's Essenslieferant Ele.me werde hierbei mit der Auslieferung von Starbucks-Produkten aus 150 Starbucks-Filialen beginnen und bis Ende des Jahres auf 2.000 Filialen expandieren. Ziel sei es Marktanteile in der kompetitiven und schnell wachsenden Kaffeeindustrie in China zu gewinnen. Der US-Kaffeegigant habe bereits mehr als 3.300 Starbucks-Filialen in China eröffnet und jährlich kämen ca. 600 neue Filialen und 20 neue chinesische Städte hinzu. Starbucks und Alibaba hätten zu ihrem Deal jedoch keine finanziellen Details bekannt gegeben, habe die "Financial Times" berichtet.Zudem werde ein Starbucks-Geschäft in jedes Gebäude des chinesischen E-Commerce Riesen Alibaba integriert, habe CEO Kevin Johnson in einem CNBC-Interview gemeint. Des Weiteren werde jeder Kunde, der Alibaba's Bezahldienst Alipay oder deren Online-Einkaufsplattform Taobao verwende, einen integrierten, virtuellen Starbucks-Shop bekommen. Das eröffne den Zugang zu mehr als 500 Mio. aktiven Nutzern.Laut dem Beratungsunternehmen Euromonitor habe Starbucks einen Marktanteil von 80% im chinesischen Coffee-Shop-Markt. Im Geschäftsjahr 2017 habe es einen Umsatz von USD 3,24 Mrd. erzielt, wovon 15% des weltweiten Umsatzes dem asiatisch-pazifischen Raum geschuldet seien. Starbucks plane den chinesischen Umsatz zu verdreifachen und die Zahl der Starbucks-Filialen in China in den nächsten fünf Jahren auf 6.000 zu verdoppeln. Der Handelsstreit zwischen den USA und China stelle hierbei für Starbucks als führendes US-Unternehmen in China eine Herausforderung dar. Der weitere Verlauf bleibe somit abzuwarten.Durch die Partnerschaft mit Ele.me werde versucht mit dem lokalen Konkurrenten Luckin Coffee an der Lieferfront mithalten zu können. Lucking Coffee habe sich auf Lieferungen an Büros spezialisiert, der seinen Konkurrenten Starbucks in Bezug auf Preis unterbiete. Das im Jahr 2017 gegründete Start-up habe in diesem Jahr bereits 500 Verkaufsstellen eröffnet. Doch Starbucks gelte in China als Luxusmarke.Die Starbucks-Aktie werde aktuell bei USD 52,26 (02.08.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei USD 61,04 (23.01.2018), das Jahrestief bei USD 48,54 (28.06.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden 19 Analysten die Aktie auf "kaufen", 16 auf "halten" und kein Analyst auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von USD 58,48 setzen.Die Alibaba-Aktie werde aktuell bei USD 181,84 (02.08.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei USD 210,86 (14.06.2018) gelegen, das Jahrestief bei USD 151,70 (11.08.2017). Bei Bloomberg würden 48 Analysten die Aktie auf "kaufen", ein Analyst auf "halten" und kein Analyst auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von USD 241,24 setzen. (Analyse vom 02.08.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link