Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (08.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der chinesische Konzern stocke seinen Anteil an der von Alibaba und anderen Unternehmen vor sechs Jahren gegründeten Logistik-Firma Cainiao auf. 3,3 Mrd. USD koste die Anhebung um 12% auf 63%, teile Alibaba mit. Doch diese Nachricht gehe neben zwei anderen Ereignissen fast unter.Der Fokus liege derzeit auf dem 11. November: Am Montag wolle Alibaba mit dem Global Shopping Day wieder Rekorde brechen. Außerdem würden sich die Anzeichen verdichten, dass ein Börsengang in Hongkong unmittelbar bevorstehen könnte. Alibaba bereite sich auf eine Anhörung für den Börsengang vor. Diese werde nächste Woche stattfinden, berichte Bloomberg unter Berufung auf Insider. Rund 15 Mrd. USD solle das Zweitlisting einbringen.Alibaba bewege sich in eine ähnliche Richtung wie Amazon.com. Das Ziel: Expresslieferungen innerhalb Chinas irgendwann in 24 Stunden und weltweit in drei Tagen abwickeln zu können. Während die Alibaba Group Holding-Aktie diese Woche den hartnäckigen Widerstand bei 180 USD habe überwinden können, seien also auch die Langfristperspektiven des Unternehmens weiterhin spannend, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2019)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: