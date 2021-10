Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (19.10.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) weiterhin zu kaufen.Der Quartalsbericht zum Q1 2021/22 habe trotz der schwierigen politischen Situation überzeugen können. Speziell der Gewinn je Aktie habe nicht nur ein solides Wachstum vorweisen können, sondern habe auch Analystenerwartungen ansehnlich übertroffen. Vielversprechende Investitionen sowie ein erweitertes Aktienrückkaufprogramm würden hier durchaus positiv stimmen. Auch wenn aus fundamentalen Gesichtspunkten sowie in Anbetracht der relativ günstigen Bewertung nicht zuletzt dank des deutlich gefallenen Aktienkurses eine Kaufempfehlung durchaus sehr nahe liege, so möchte Schiller an dieser Stelle aber die rigorosen politischen Regulierungsbestrebungen nicht unberücksichtigt lassen. Nachdem bereits einige Maßnahmen verordnet und teilweise sogar schon umgesetzt worden seien, könne von politischer Seite her aber immer noch keine Entwarnung gegeben werden. Es sei im Moment kaum abzuschätzen, ob es bei den bereits laut angedachten Vorhaben der chinesischen Regierung (Stichwort: Alipay) bleibe oder noch weitere Verschärfungen bzw. Einschnitte in das Geschäftsmodell folgen würden.Unterm Strich will Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, aufgrund der fundamentalen Gesichtspunkte seine Kaufempfehlung weiterhin aufrechterhalten, gleichzeitig aber an dieser Stelle auf den spekulativen Charakter aufgrund der nicht einschätzbaren politischen Situation hinweisen. In Anbetracht der Umstände reduziere der Analyst sein Kursziel auf HKD 180. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen würden auf Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen basieren.Hinweis: Beim Handel der Aktien (ISIN: KYG017191142, WKN: A2PVFU) über die Börse Hongkong könne es zu Restriktionen kommen. Die Alternative dazu sei der Erwerb von ADRs in New York - mit der ISIN: US01609W1027 (Verhältnis 1:8; letzter Kurs: USD 166,82). Der Kauf von ADRs unterliege neben dem Kursrisiko auch noch weiteren Risiken (u.a. Währungs-, Liquiditäts- und Emittentenrisiko). (Analyse vom 19.10.2021)