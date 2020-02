XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (11.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Onlineriesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Alibaba-Aktionäre müssten einen Rückschlag verdauen. Die Aktie des chinesischen Milliarden-Unternehmens, die zuletzt auf einen Höchststand gestiegen sei, habe im Anschluss leicht korrigiert. Der nächste Schub aufwärts, auf den die Bullen jetzt warten würden, würde nun vermutlich stärker ausgefallen, würde es diese Meldung nicht geben.Das sei ein Rückschlag: Die in Hongkong gelisteten Aktien des Internethändler Alibaba seien am Dienstag gegen den Markttrend um ein halbes Prozent gefallen. Zuvor habe die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass die Alibaba-Papiere nicht in ein Programm eingeschlossen würden, welches chinesischen Anlegern an den Festlandbörsen des Landes Investments in Hongkong notierte Aktien erlaube. Eine solche Erlaubnis könnte die Nachfrage nach Alibaba-Aktien deutlich steigern.Die Situation der Alibaba-Aktie werde derzeit von Charttechnik und der Situation rund um das Coronavirus bestimmt. Die Aktie befinde sich in einer Korrekturphase, habe sich inzwischen aber wieder deutlich über der 200-Dollar-Marke stabilisiert. Die Meldung von "Bloomberg" sei für die Kursrally nicht förderlich, aber auch nicht zu überzubewerten.Mit Material von dpa-AFX