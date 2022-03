Unterm Strich will Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, (RBI), aufgrund der fundamentalen Gesichtspunkte (günstige Bewertung) seine Kaufempfehlung weiterhin aufrechterhalten. Allerdings weise er an dieser Stelle auch aufgrund der nach wie vor nicht einschätzbaren politischen Situation konkret auf den spekulativen Charakter dieser Empfehlung hin. In Anbetracht der Umstände reduziere der Analyst sein Kursziel auf HKD 130. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen würden auf Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen basieren.



Hinweis: Beim Handel der Aktien (ISIN: KYG017191142, WKN: A2PVFU) über die Börse Hongkong könne es zu Restriktionen kommen. Die Alternative dazu sei der Erwerb von ADRs in New York - mit der ISIN US01609W1027 (Verhältnis 1:8; letzter Kurs: USD 117,24). Der Kauf von ADRs unterliege neben dem Kursrisiko auch noch weiteren Risiken (u.a. Währungs-, Liquiditäts- und Emittentenrisiko), wobei eine dauerhafte Notiz - wie im oben geschilderten Fall von DiDi ersichtlich sei - nicht zu 100% garantiert werden könne. (Analyse vom 24.03.2022)



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (24.03.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) weiterhin zu kaufen.Im dritten Geschäftsquartal 2021/22 habe Alibaba den Umsatz lediglich um 9,7% auf CNY 242,58 Mrd. steigern können und habe damit auch die Analystenerwartungen von CNY 246,60 Mrd. verfehlt. Das operative Ergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Amortisierungen sei im Jahresvergleich um 24,9% auf CNY 51,36 Mrd. gesunken, was marginal unter den Erwartungen in Höhe von CNY 51,86 Mrd. angesiedelt gewesen sei. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei um 23,3% auf CNY 2,11 gesunken und habe damit ebenfalls unter den Konsenserwartungen in Höhe von CNY 2,17 gelegen.Im Vergleich zum letzten Quartal habe die Zahl der jährlich aktiven Nutzer um 43 Mio. auf insgesamt 1,28 Mrd. erhöht werden können, wovon 979 Mio. einheimische Nutzer seien.Der Umsatz der Sparte Cloud Computing sei im Jahresvergleich um 21,3% auf CNY 19,54 Mrd. gestiegen. Die EBITA-Marge für das Cloud-Geschäft habe sich auf 1% belaufen gegenüber -1% im Vorjahr. Auch wenn das Cloud-Geschäft bei Alibaba lediglich rund 8% des Umsatzes ausmache und bislang nur auf operativer Basis (bereinigtes EBITA) marginal in die "Rentabilitätszone" vorgedrungen sei, so sei diese Entwicklung in Anbetracht dessen, wohin die Reise gehen könne (siehe Amazon, Microsoft etc.), durchaus als positiv zu bezeichnen.Alibaba habe im vorletzten Quartal bereits angekündigt sein Aktienrückkaufprogramm von USD 10 Mrd. auf USD 15 Mrd. aufzustocken. Jetzt habe das Unternehmen bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres sein Aktienrückkaufprogramm um weitere USD 10 Mrd. auf insgesamt USD 25 Mrd. ausgeweitet. Das Programm solle über zwei Jahre bis März 2024 laufen. Bis zum 18. März habe das Unternehmen im Rahmen des zuvor angekündigten Rückkaufprogramms 56,2 Mio. American Depositary Shares (ADS) im Wert von USD 9,2 Mrd. erworben.Regulierung I: Seit dem letzten Jahr gehe der chinesische Staat mittels rigoroser Regulierunsgmaßnahmen gegen die großen heimischen Tech-Unternehmen vor. Primär, so heiße es, gehe es hierbei vorwiegend um Datensicherheit, Verwaltung vertraulicher Information und eine Kontrolle des grenzüberschreitenden Datenflusses. In diese Kerbe schlage auch der Umstand, dass China grenzüberschreitende Aktienlistings (vor allem in den USA) wohl nicht so gerne sehe, aber sie im Kern bislang zumindest akzeptiert habe. Für Aufsehen habe in diesem Zusammenhang allerdings der ob des aufgebauten Drucks aus Peking angekündigte Rückzug des chinesischen Fahrdienstleisters DiDi von der New Yorker Börse nach nur fünf Monaten gesorgt. Auch wenn der chinesische Regulator versichert habe, dass es sich hierbei um einen isolierten Fall handelt und Alibaba davon nicht betroffen sei, so könne dies wohl für die Zukunft dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden.Regulierung II: Die chinesische Regierung habe es den großen Tech-Unternehmen im letzten Jahr nicht leicht gemacht und sei mit verordneten Zwangsöffnungschritten der Infrastruktur und Plattformen gegen "monopolistische Praktiken" vorgegangen. Die Maßnahmen seien bereits großteils umgesetzt worden, was den heimischen Wettbewerb spürbar angeheizt und somit das Wachstum der großen lokalen Platzhirsche eingeschränkt habe. Zukünftige Stoßrichtung dürfte aber auch bei den chinesischen Internet-Unternehmen - ähnlich wie in den USA - der Metaverse-Trend werden. In diesem Zusammenhang sei zu beachten, dass, obwohl China den Fortschritt der Metaverse-Technologie (5-Jahresplan für die IT-Konzerne) vorantreiben möchte, es wohl auch Auflagen und Regulierungsschritte in diesem Bereich geben werde.Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mitsamt aller damit verbundenen Sanktionen des Westens habe zudem die Aufmerksamkeit der Investoren für geopolitische Risiken erhöht. So hätten die USA wiederholt die chinesische Regierung vor einer wirtschaftlichen und/oder militärischen Unterstützung Russlands gewarnt und mit Sanktionen gedroht. Neben dem Krieg in der Ukraine stehe mit Blick auf China dabei aber auch das Risiko eines chinesischen Einmarsches in Taiwan im Fokus, zumal der demokratisch regierte Inselstaat von China als "abtrünnige Provinz" betrachtet werde.Sorge vor möglichen Zwangs-Delistings in den USA für chinesische Aktien: Um ihre Börsenlizenz zu erhalten, habe die US-Börsenaufsicht SEC von fünf Unternehmen (Yum China, BeiGene, Zai Lab, HutchMed und ACM Research) genaue Prüfberichte zu ihren Finanzen angefordert. Hintergrund hierfür sei, dass die Struktur der Börsenlistings chinesischer Unternehmen seit längerer Zeit in der Kritik stehe, da aufgrund von rechtlichen Hürden die Anleger, die US-Papiere chinesischer Unternehmen halten würden, nicht direkt an den Unternehmen in China, sondern an Offshore-Dachgesellschaften (Variable Interest Entity bzw. kurz: VIE) beteiligt seien, die aber ihrerseits wiederum selbst keine Anteile am operativen Geschäft in China besitzen würden. Diese VIE-Strukturen würden eine Art "Hintertür" für die Unternehmen darstellen, um die strengen Prüfung der chinesischen Behörden für Auslandsbörsengänge zu umgehen.Ein weiterer Grund für das VIE-Konstrukt sei auch, dass China keine Prüfung durch ausländische Organisationen wie z.B. das PCAOB (privatrechtlich organisiertes Aufsichtsgremium in den USA) zulasse, damit sensible Informationen nicht in die Hände ausländischer Konkurrenten oder Regierungen geraten würden. Unter Donald Trump seien zuletzt aber die Offenlegungspflichten für ausländische Unternehmen mit dem 2020 verabschiedeten "Holding Foreign Companies Accountable Act" verschärft worden. Das Gesetz schreibe vor, dass ausländische Aktiengesellschaften Einblick in Prüfberichte sowie die zugrunde liegenden Unterlagen gewähren müssten. Könnten sie dieser Aufforderung nicht entsprechen, drohe im schlimmsten Fall ein Delisting. Zwar sollten laut einem lokalen Medienbericht in Hongkong die Verhandlungen zwischen China und den USA über die Zusammenarbeit bei den Rechnungslegungsvorschriften gut vorangekommen sein, allerdings sei trotz der zuletzt friedensstiftenden Aussagen des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping im Gespräch mit US-Präsident Joe Biden die Gefahr einer Unterstützung Russlands durch China und somit politisch motivierter Sanktionen nicht vollends auszuschließen.Der Bericht zum dritten Geschäftsquartal 2021/22 habe eigentlich auf ganzer Linie enttäuscht. Nicht nur, dass das Wachstum mit unter 10% das niedrigste seit dem Börsengang gewesen sei, es seien auch großteils die durchschnittlichen Analystenerwartungen nicht erreicht worden. Geschuldet sei dies vor allem den einschneidenden Regulierungsmaßnahmen Pekings sowie der generellen Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung, wodurch sich der dadurch zunehmende Konkurrenzdruck auch in den veröffentlichten Zahlen widergespiegelt habe. Dies alleine wäre für den Aktienkurs schon nicht vorteilhaft gewesen, allerdings habe zuletzt eine Verkettung von Umständen (Delisting-Sorgen an US-Börsen, Spannungen mit der USA in Bezug auf den Ukraine-Krieg, neue Corona-Lockdowns) die Sorgen der Investoren durch die Decke gehen lassen. Es sei zu einem drastischen Abverkauf gekommen, der den Aktienkurs seit dem Hoch im Jahr 2021 um insgesamt 77% habe einbrechen lassen.Die massiven Turbulenzen des chinesischen Börsenbarometers in Hongkong hätten jedoch schlussendlich auch Präsident Xi Jinping auf den Plan gerufen, der darauf bedacht sei, dass seine dritte Amtszeit im Herbst vom Parteitag der Kommunistischen Partei bestätigt werde, weswegen ihm Stabilität im Moment wichtiger als alles andere sein dürfte. Dementsprechend sei der chinesische Vizeministerpräsident Liu He gemeinsam mit dem Ausschuss für Finanzstabilität und Entwicklung ins Feld geschickt worden, um mit marktfreundlichen Aussagen (z.B. Börsennotierung in Übersee zu erleichtern, Restrukturierung des Technologiesektors so bald wie möglich abzuschließen etc.) für Beruhigung zu sorgen. Die daraufhin einsetzende Rally habe auch die stark unter die Räder geratene Alibaba-Aktie wieder auf ein höheres Niveau ansteigen lassen, wobei die Bewertung sowohl im Vergleich mit der eigenen Historie als auch mit der Konkurrenz immer noch als günstig einzuschätzen sei.Zudem geht der Analysten der RBI davon aus, dass sich Alibaba aufgrund der weiter voranschreitenden Digitalisierung (Cloud-Sparte, Metaverse etc.) sowie der anhaltend starken Nachfrage beim E-Commerce trotz der durch die Regulierungsmaßnahmen verursachten Wachstumsdelle weiterhin in einem zukunftsträchtigen Wachstumssegment befindet.