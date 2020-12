Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (17.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Luxus-Lust der Chinesen kenne keine Hemmungen. Während in anderen Ländern der Markt für besonders teure und exklusive Waren schrumpfe, sei China voll auf Wachstumskurs. Passend dazu habe jetzt eine Studie ergeben: Schon in ein paar Jahren winke die Marktführerschaft! "Der Aktionär" verrate, weshalb Alibaba und JD.com davon besonders profitieren würden.Pandemiezeit sei keine Reisezeit. Deswegen würden Chinesen ihr Geld mehr denn je für Luxusartikel ausgeben. China sei dieses Jahr die einzige Region mit einem wachsenden Markt für Luxusartikel. Und es dürfte so weitergehen. Laut einer Studie der Unternehmensberatung Bain & Co und Luxus-Experten der Alibaba-Plattform Tmall sei China auf dem besten Weg, die USA bis 2025 als größten Markt für Luxusartikel abzulösen.Schon jetzt gehe es in China um einen 53-Milliarden-Dollar-Markt - der 2020 um mindestens 45 Prozent gewachsen sei. Nächstes Jahr sollten es 30 Prozent werden. Noch besser: Der Luxus-Absatz im Onlinehandel sei dieses Jahr um 150 Prozent gestiegen.Davon würden besonders die Marktführer Alibaba und JD.com profitieren. Internationale (Luxus-)Marken würden auf die Plattformen der E-Commerce-Giganten setzen, um in China ihre Online-Präsenz aufzubauen. Das pushe die Umsätze. Bei Alibabas diesjährigem Global Shopping Festival seien Luxusartikel ein Top-Thema gewesen. JD habe sogar verkündet: "Wir wollen Luxus-Könige werden."Beide Aktien sind laufende "Aktionär"-Empfehlungen, so Lars Friedrich. (Analyse vom 17.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.