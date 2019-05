Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

148,80 Euro -2,49% (20.05.2019, 14:06)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

148,80 Euro -2,11% (20.05.2019, 14:21)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 166,00 -2,11% (20.05.2019, 14:24, vorbörslich)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (20.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Ab heute sei es soweit. Die Investment-Firma Altaba starte am Montag den Verkauf ihrer Alibaba-Anteile. Altaba halte rund elf Prozent an Alibaba und sei nach der Softbank der zweitgrößte Anteilseigner. Der Verkauf könnte die Alibaba Group Holding-Aktie in den kommenden Handelstagen belasten.Ab dem 20. Mai würden privat und über den Offenmarkt vorerst bis zu 50% der Alibaba-ADRs durch Altaba veräußert. Damit verfolge die nach dem Zusammenschluss zwischen Yahoo und Verizon übriggebliebene Investment-Firma einen Anfang April angekündigten Plan.Insgesamt sollten die gesamten Anteile liquidiert werden. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Aktionäre in einer außerordentlichen Versammlung am 27. Juni ihre Zustimmung erteilen würden.Ein potenzieller Rücksetzer durch den Altaba-Verkauf in Richtung 200-Tage-Linie bei 165 Dollar ist eine Kaufchance für langfristig orientierte Anleger, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Lediglich einem eskalierenden Handelskrieg und einem weltweiten Abrutschen der Aktienmärkte würde sich die Aktie des Unternehmens wohl nicht entziehen können. (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: