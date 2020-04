Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (27.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Unter dem Motto "One World: Together at home" hätten im April mehr als 70 Superstars virtuelle Konzerte gespielt. Alibaba habe die Auftritte gleich auf mehreren Plattformen übertragen. Außerdem habe der chinesische Internet-Gigant auf den Trend zu Video-Konferenzen reagiert. Das Thema floriere schließlich mehr denn je - auch bei der Konkurrenz.Jennifer Lopez, Lada Gaga, Pharell Williams, Elton John und viele mehr seien am 18. April für den guten Zweck aufgetreten. Schirmherr sei unter anderem die Weltgesundheitsorganisation gewesen. Insgesamt seien mehr als 55 Millionen Dollar zur Bekämpfung der Corona-Folgen eingespielt worden. Gezeigt worden seien die Benefizkonzerte natürlich auf den Plattformen der US-Bigtech-Unternehmen (Amazon, Apple ). Im asiatischen Raum sei Alibaba ein Partner gewesen - und habe nach eigenen Angaben unter anderem auf seinem Videoportal Youku, auf der Online-Ticketplattform Damai und der E-Commerce-Plattform Lazada gestreamt.Ebenfalls um Streaming gehe es bei Video-Konferenzen. Microsoft, Alphabet und Spezialunternehmen wie Zoom würden enorme Zuwächse in diesem Bereich verzeichnen. In der Corona-Krise versuche fast jeder Internet-Riese seine eigene Software-Lösung ins rechte Licht zu rücken. Erst am Freitag habe Facebook zum Angriff geblasen. In China habe Tencent bereits im Dezember 2019 seinen eigenen Dienst für Videokonferenzen gestartet. Seit diesem März sei das Programm auch international verfügbar.Alibaba habe bislang lediglich die Video-App Dingtalk gehabt. Inzwischen habe der Konzern aber mit Alibaba Cloud Conference auf Tencents Vorstoß reagiert. Bis zu 500 Teilnehmer sollten pro virtueller Konferenz möglich sein.Sowohl Alibaba als auch Tencent sind laufende "Aktionär"-Empfehlungen und Teil des WANT-Index, Lars Friedrich. (Analyse vom 27.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.