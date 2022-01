Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (24.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Hätten China-Aktien in Hongkong heute zunächst eine leichte Erholungstendenz gezeigt, sei davon am Ende nichts mehr übrig geblieben - selbst ein Plus von rund drei Prozent bei Chinas zweitgrößtem Immobilienkonzern Evergrande relativiere sich bei näherer Betrachtung. Im US-Handel würden die Kurse von Alibaba und Co erneut absacken.Evergrande sei zeitweise im heutigen Hongkong-Handel 13 Prozent gestiegen. Übrig geblieben seien am Ende nur knapp vier Prozent. Grund für das Plus: Die Provinzregierung Guandong werde die Stützung und Restrukturierung von Evergrande übernehmen, habe es in Medienberichten geheißen. Der staatliche Vermögensverwalter China Cinda Asset Management (einst als Bad Bank gegründet) werde zudem ein Mitglied im Evergrande-Verwaltungsrat stellen.Evergrande habe ein massives Schuldenproblem und habe Offshore-Anleihegläubiger gebeten, noch etwas Geduld zu haben. Der Konzern brauche noch mehr Zeit - bis März solle es wohl einen Restrukturierungsplan geben, der auch die Belange ausländischer Gläubiger berücksichtige. Das führe zu etwas Hoffnung, dass der Staat Evergrande und dessen Investoren nicht völlig ihrem Schicksal überlassen werde.Alles ziemlich vage - und definitiv kein Grund, sich nun ausgerechnet Evergrande-Aktien ins Depot zu legen. Eine echte Trendwende zeichne sich nicht ab. Das Kursplus sei angesichts des längerfristigen Charts völlig zu vernachlässigen. Zumal in Hongkong gerade der größte Corona-Ausbruch seit 18 Monaten festgestellt worden sei. Das habe Bedenken bezüglich der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung befeuert. Derzeit werde damit gerechnet, dass die aktuelle Welle Hongkong etwa zwei, drei Monate beschäftigen werde.Im US-Handel falle der Kurs der Alibaba-Aktie zunächst bis 116,29 Dollar. Damit seien die Dezember-Tagestiefs im Bereich von 110 und 108 Dollar nicht mehr weit.Die Entwicklung bestätige die "Aktionär"-Einschätzung, dass die Aufwärtsbewegungen bei Alibaba und Co lediglich als kurzfristige Trading-Gelegenheit hätten interpretiert werden können. Zwar hätten viele China-Tech-Aktien längst deutlich korrigiert, aber die Kurse würden sich momentan kaum nachhaltig vom fallenden Gesamtmarkt abkoppeln können. Insbesondere der mittelfristige Abwärtstrend bei Alibaba ist ungebrochen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2022)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.