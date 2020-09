Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (22.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Das Gezanke zwischen den USA und China im Handelsstreit habe mit dem drohenden Verbot von TikTok und WeChat in den USA einen vorläufigen Höhepunkt erreicht und die Stimmung zwischen den Ländern irgendwo in den Bereich um den Gefrierpunkt sinken lassen.Mit den Präsidentschaftswahlen vor der Tür (3.11.) sei mit einer kurzfristigen Entspannung nicht zu rechnen, denn: Trump liege in Umfragen hinter seinem Herausforderer Joe Biden und brauche China a) als Sündenbock für die Coronapandemie und b) als Projektionsfläche für seine vermeintliche außenpolitische Entschlossenheit.An der Börse sähen Anleger die Entwicklung mit Sorge, zumal Leerverkäufer ihre Short-Positionen in den entsprechenden Werten aufstocken und damit Druck auf die Titel ausüben würden. Laut S3 Partners, einem Dienst, der auf Short-Selling-Aktivitäten spezialisiert sei, zeige der Trend klar in Richtung zunehmender Leerverkäufe.Überblick über die Short-Holdings in ausgesuchten China-Tech-Aktien. Der Wert in Klammern gebe den Wert aller geshorteten Aktien in Dollar an: Alibaba (11,7 Mrd. Dollar), JD.com (3,2 Mrd. Dollar), Pinduoduo (2,9 Mrd. Dollar), Nio (1,5 Mrd. Dollar).Sollte das gestiegene Interesse der Short-Seller an den genannten Aktien die Anleger beunruhigen? DER AKTIONÄR empfehle einen kühlen Kopf zu bewahren. Zwar bestehe tatsächlich die Möglichkeit, dass sich die Beziehungen zwischen China und den USA noch weiter verschlechtern würden und die Aktienkurse darunter leiden würden. Längerfristig würden die hohen Wachstumsraten von Alibaba und Co allerdings gegen nachhaltige Kursrückgänge sprechen.Und sollte Joe Biden in den Umfragen weiter zulegen können und sogar die Wahl gewinnen, dürften die Short-Seller schnell kalte Füße bekommen, ihre Positionen eindecken und das Weite suchen.Für den AKTIONÄR bleibt die Alibaba Group Holding-Aktie ein Basisinvestment in China. Die E-Commerce-Konzerne JD.com, Pinduoduo und das E-Auto-Unternehmen Nio stehen ebenfalls auf der Empfehlungsliste der Redaktion, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2020)