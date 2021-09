NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

151,625 USD -5,26% (20.09.2021, 18:11)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (20.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Aktien der chinesischen Tech-Konzerne Alibaba, BAIDU und JD.com würden am Montag zu den großen Verlierern am Markt gehören. Gegenüber CNBC habe Allianz-Chefberater Mohamed El-Erian aufgrund der Evergrande-Krise sowie den jüngsten Regulierungsmaßnahmen der Regierung gesagt, dass die Annahme, China sei ein Markt in den man getrost investieren könne, auf dem Prüfstand stehe. "Was in China passiert, erschüttert einige wichtige Player, die darauf setzten, dass die Regierung immer hinter dem Finanzsektor stehen wird. Doch das tut sie nicht", habe El-Erian gesagt. Einen "Lehman-Moment" für China sehe der ehemaliger Vorstandsvorsitzende von PIMCO dagegen nicht. Die aktuelle Krise dürfte seiner Meinung nach zudem nur vorübergehender Natur sein.Sollte der Immobilienkonzern Evergrande unter seinen Schulden i.H.v. 300 Mrd. USD zusammenbrechen, würden viele Anleger zu Recht eine Ausweitung der Krise auf weitere Sektoren wie z.B. die Baubranche oder ganz allgemein chinesische Wertpapiere fürchten. Zudem dauere die aktuelle China-Schwäche bereits mehrere Monate an und es sei kein Ende in Sicht.Langfristig würden China-Aktien wie Alibaba, BAIDU und JD.com sicherlich gute Chancen ausweisen. Wann die aktuelle Schwächephase vorbei sei, lasse sich allerdings nicht bestimmen. Im direkten Umfeld der Evergrande-Krise sollten Investoren aber nicht ins fallende Messer greifen und von Käufen bei China-Aktien absehen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2021)Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:128,90 EUR -5,57% (20.09.2021, 18:25)