Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

87,10 EUR +12,97% (26.05.2022, 18:34)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

93,50 USD +13,59% (26.05.2022, 18:21)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (26.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Endlich mal eine positive Überraschung. Lange Zeit seien China-Aktien mit Tech- und Internetbezug massiv unter Druck gestanden. Tencent habe zuletzt trotz gesunkener Erwartungen enttäuscht und habe keine schnelle Besserung in Aussicht gestellt. Aber heute könnten gleich zwei Größen, Alibaba und BAIDU, die Erwartungen übertreffen. Sei das die Wende?Alibaba habe zwar immer noch zu kämpfen, habe jedoch u.a. dank Nischen-Angeboten im Online-Handel im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz stärker als erwartet steigern können. Der Cloud-Bereich habe 12% zugelegt. Im Kerngeschäft (Online-Handel) sei der Umsatz 8% gestiegen. Der Gesamtumsatz sei 9% auf 204 Milliarden Yuan (erwartet: rund 199 Mrd. Yuan) geklettert. Allerdings habe es von Alibaba angesichts der Corona-Unsicherheiten keinen Ausblick für die kommenden Quartale gegeben.Alibaba-Rivale JD.com habe bereits vergangene Woche ordentlich vorgelegt. Ähnlich sehe die Lage bei BAIDU aus.Nach den Zahlen habe Alibaba deutlich zugelegt. Unterm Strich seien das solide Ergebnisse. Angesichts der Umstände würden sich Käufe derzeit allerdings nicht aufdrängen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2022)Hinweis:Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, BAIDU, JD.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link