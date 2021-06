Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (15.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Umgerechnet 2,8 Mrd. USD habe der chinesische Staat seinem E-Commerce-Giganten abgeknöpft. Zu operativer Zurückhaltung habe die Strafe aber nicht geführt. Im Gegenteil: Alibaba habe jetzt - wie angekündigt - seine Investitionsoffensive begonnen und dazu dieser Tage erste Details preisgegeben.1 Mrd. USD werde Alibabas Cloud-Sparte als Anfangsinvestition in asiatische Start-ups stecken. In den nächsten drei Jahren sollten 100.000 Entwickler und aufstrebende Unternehmen aus dem Tech-Bereich gefördert werden, habe das Unternehmen angekündigt. Das Geld werde u.a. für Schulungen und Risikokapital verwendet.Hinter Amazon.com und Micorosoft sei Alibaba in Sachen Infrastruktur drittstärkste Kraft im weltweiten Cloud-Geschäft und führend in der Region Asien-Pazifik. Unter anderem solle ein Rechenzentrum auf den Philippinen, ein drittes in Indonesien sowie ein Innovationszentrum in Malaysia eröffnet werden. Der Konzern nenne seine Initiative "AsiaForward". Insgesamt wolle Alibaba 1 Mio. zusätzliche Arbeitskräfte erreichen.Bei Vorlage der jüngsten Quartalszahlen habe Alibaba bereits angekündigt, massiv zu investieren. Es gehe darum, Talente an sich zu binden und in technologischer Hinsicht führend zu bleiben, um sich die Konkurrenz vom Leib zu halten. Unternehmen wie Pinduoduo, Tencent und Meituan hätten in den vergangenen Wochen auch verstärkte Investitionen angekündigt. Zudem dränge ByteDance ins Cloud-Geschäft.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link