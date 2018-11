NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (13.11.2018/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der Singles Day (11. November) habe auch in diesem Jahr die Kassen des chinesischen E-Commerce-Konzerns ordentlich klingeln lassen. Nichtsdestotrotz hätten sich manche Martteilnehmer von dem nicht mehr so üppigen Wachstum etwas enttäuscht gezeigt. Maydorn sehe das aktuelle Kursniveau der Alibaba Group Holding-Aktie als eine gute Gelegenheit, sich ein paar Stücke ins Depot zu legen. Er halte Alibaba sogar noch interessanter als den US-Konkurrenten Amazon.com, so Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.11.2018)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:129,63 EUR +2,01% (13.11.2018, 12:40)XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:129,80 EUR +3,53% (13.11.2018, 12:30)