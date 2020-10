XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (19.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) unter die Lupe.Bei der Alibaba Group Holding-Aktie sei es zuletzt sehr turbulent zugegangen. Der Kurs habe die 300-USD-Marke geknackt, ein neues Allzeithoch erreicht und einen satten Kursrücksetzer wieder wettgemacht - und das alles in der vergangenen Handelswoche. Auch jetzt bleibe es spannend. Vor US-Börsen-Eröffnung stehe der Wert nur noch ganz knapp unter dem Allzeithoch.Seit März klettere die Alibaba Group Holding-Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend nach oben und habe laufend neue Hochs markiert. Erst vergangenen Dienstag habe der Wert das aktuelle Allzeithoch bei 310,01 USD erreicht.Nach einem Rücksetzer von rund 6% am Donnerstag sei die Alibaba Group Holding-Aktie wieder nach oben gesprungen und habe am Freitag das Allzeithoch um nur einen Cent verfehlt. Auch vorbörslich stehe die Alibaba Group Holding-Aktie Aktie jetzt nur knapp unter dem Hoch. Mit Hilfe einer zunehmend hohen Relativen Stärke könnte das Papier heute den Sprung schaffen und ein neues Allzeithoch erreichen. Schließe die Alibaba Group Holding-Aktie heute sogar über 310,01 USD, sei auch aus charttechnischer Sicht mit einer weiteren starken Aufwärtsbewegung bis rund 335 USD zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:263,50 EUR +0,38% (19.10.2020, 14:51)