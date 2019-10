Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (31.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) als langfristiges Investment.Angesichts der Proteste in der asiatischen Finanzmetropole habe Alibaba sein Zweitlisting an der dortigen Börse auf Eis gelegt. Nun könnte alles möglicherweise sehr schnell gehen. Darauf würden Insider-Aussagen hindeuten, auf die sich die Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg berufen würden.Demnach sei entweder ein abgespeckter Börsengang im Umfang von etwa 10 Milliarden Dollar geplant, der bereits im November oder Anfang Dezember über die Bühne gehen würde. Oder Alibaba verschiebe - auch angesichts der globalen Unsicherheiten - den Börsengang auf 2020.In diesem Jahr müsste der Börsengang spätestens nach Verkündung der aktuellen Quartalszahlen (1. November) oder dem Single's Day (11. November) angestoßen werden. Insidern zufolge herrsche bei Alibaba derzeit Unsicherheit bezüglich des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Auch die wacklige Wirtschaftslage insgesamt werde mit Sorge beobachtet.Bislang seien Alibaba-Anteile nur in New York notiert. Die Börse in Hongkong würde gern mehr chinesische Unternehmen aufnehmen, um die eigene Position als Handelsplatz im internationalen Vergleich zu stärken.Für den Kurs der Alibaba-Aktie wären ein Börsengang sowie der damit verbundene Aktiensplit ein positives Ereignis. Das Unternehmen bekäme frisches Kapital, und es käme mehr Liquidität in den Handel mit der Aktie. Zudem würde die Abhängigkeit von den USA sinken.Alibaba habe den Börsengang in Hongkong verschoben, nachdem es dort zu Pro-Demokratie-Protesten gekommen sei, die sich auch gegen Chinas Einfluss auf die Metropole gerichtet hätten.Anleger könnten das Hin und Her rund um den Börsengang in Hongkong gelassen sehen. Ob dieser noch dieses Jahr oder erst 2020 stattfinde, sei für das Unternehmen nicht kriegsentscheidend."Der Aktionär" empfiehlt Alibaba ohnehin als langfristiges Investment, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.10.2019)