XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

194,40 EUR +1,14% (05.06.2020, 14:50)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

195,00 EUR +1,25% (05.06.2020, 15:11)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

218,04 USD -0,26% (04.06.2020, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (05.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Verunsichert hätten Anleger auf die neuerlichen Spannungen zwischen China und den USA reagiert. Mittlerweile habe sich in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld auch der Kurs von Alibaba aber wieder deutlich erholt. Was würden in dieser Situation die Analysten der großen Finanzhäuser sagen?Die Bloomberg-Datenbank verzeichne auch nach dem jüngsten Jahresabschluss ausschließlich Kaufempfehlungen für die Alibaba Group Holding-Aktie. Das Kursziel von 47 Analysten betrage auf Sicht der nächsten zwölf Monate im Durchschnitt 260,45 USD. Das impliziere rund 19,5% Potenzial.Die Analysten würden also grundsätzlich die Einschätzung des "Aktionärs" teilen, dass bei der Alibaba Group Holding-Aktie noch deutlich mehr drin sein dürfte. Langfristig-Anleger sollten sich nicht von kurzfristigen Schwankungen verrückt machen lassen. Das vielseitig aufgestellte Internet- und Tech-Unternehmen sei operativ weiter voll auf Kurs. Steige die Alibaba Group Holding-Aktie nachhaltig über 220 USD, rücke das Allzeithoch bei 231,14 USD in den Fokus, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link