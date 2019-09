Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

158,80 Euro -0,25% (02.09.2019, 12:21)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 175,03 +1,28% (31.08.2019, 0:30)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (02.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Chinas Produzierendes Gewerbe sei im August unerwartet stark gestiegen und dabei deutlich über die wichtige Marke von 50 Punkten geklettert. Auf den Festlandbörsen hätten die Nachrichten für gute Stimmung und steigende Kurse gesorgt.Die robuste Verfassung der chinesischen Industrie dürfte sich positiv auch auf die Aktienkurse aus dem Tech-Sektor auswirken und die Aufwärtsbewegung bei Titeln wie Alibaba unterstützen. Daneben würden jüngste Studien zeigen: Chinas Internet-Community sei im laufenden Jahr weiter gestiegen und umfasse jetzt offiziellen Schäzungen zufolge mehr als 854 Mio. Menschen. Mit steigendem Wohlstand der Bevölkerung wachse auch das Bedürfnis der Menschen nach mehr Komfort und Luxus und das sorge für einen anhaltenden Boom im Online-Handel, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:158,60 Euro +0,38% (02.09.2019, 12:05)