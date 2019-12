Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (05.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unter dem Begriff New Retail treibe Alibaba weiter die Verknüpfung von On- und Offline-Shopping voran. In einem Einkaufszentrum in Malaysia habe der chinesische E-Commerce-Riese einen neuen Laden eröffnet. Auf 465 Quadratmetern würden Kunden 1.000 Produkte finden - und könnten sich in einem ganz besonderen Spiegel betrachten.Der Laden sei ein Ableger von Alibabas Online-Plattform Taobao. Natürlich könne nicht nur vor Ort eingekauft werden, sondern es würden sich auch QR-Codes scannen lassen, um Produkte geliefert zu bekommen. Und im sogenannten "magischen Spiegel" könnten Kunden Make-Up virtuell ausprobieren.Alibaba zufolge seien in den ersten drei Tagen mehr als 30.000 Menschen gekommen.Es sei nicht der erste Laden, den Alibaba eröffnet habe. In Singapur gebe es beispielsweise ein ähnliches Geschäft, in dem der Fokus auf Inneneinrichtung liege. Auch in Europa habe Alibaba unlängst einen Laden eröffnet.Der Kurs der Alibaba-Aktie habe zuletzt vom Zweitlisting in Hongkong und der erwarteten Einigung im Handelskonflikt profitiert.Lars Friedrich von "Der Aktionär" erwartet, dass Alibaba seinen Expansionskurs auch über China hinaus erfolgreich fortsetzen wird und der Kurs der Aktie dementsprechend mittel- und langfristig weiter steigen wird. (Analyse vom 05.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link