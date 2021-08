Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (03.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie gestern angekündigt, lägen die Quartalszahlen, die Alibaba heute veröffentlicht habe, überwiegend leicht unter dem Analystenkonsens. Beim Umsatz seien die Erwartungen leicht verfehlt worden. Auch das Wachstum im Kerngeschäft und die Nutzerzahlen würden nicht begeistern. Trotzdem bleibe die Aktie vor Beginn des US-Handels zunächst stabil - aus guten Gründen.Umsatz im abgelaufenen Quartal: 205,74 Milliarden Yuan. Das liege nur leicht unter der Konsenserwartung von 209,4 Milliarden Yuan. Das Kerngeschäft (E-Commerce) sei 35 Prozent gewachsen statt der im Schnitt erwarteten 38 Prozent. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer sei mit 939 Millionen ebenfalls etwas niedriger als angenommen (947,2 Millionen).Der bereinigte Gewinn je ADS falle mit 16,60 Yuan besser aus als prognostiziert (14,45 Yuan). Das gleiche Bild beim EBITDA: 48,63 Milliarden Yuan (erwartet: 46,68 Milliarden Yuan).Zudem stocke Alibaba sein Programm zum Rückkauf eigener Aktien auf: von 10 auf 15 Milliarden Dollar. Begründung für "das größte Aktienrückkaufprogramm der Unternehmensgeschichte": "Wir sind zuversichtlich, was unsere langfristigen Wachstumsaussichten betrifft." Seit dem 1. April habe der Konzern bereits eigene US-Anteile im Volumen von rund 3,7 Milliarden Dollar gekauft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.