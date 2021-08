Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (05.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Online-Handelsplattform Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs der Alibaba-Aktie dümpele weiter an der 200-Dollar-Marke herum. Unterdessen habe neben Alibaba diese Woche auch die Ant Group ihre Quartalszahlen vorgelegt. Der chinesische Fintech-Gigant kassiere demnach nach dem durch die chinesischen Behörden abgebrochenen Börsengang beim operativ Geschäft ebenfalls einen deutlichen Dämpfer.4,5 Milliarden Yuan (696 Dollar) habe Ant zum Gewinn von Alibaba beigesteuert. Ein Einbruch um 37 Prozent. Alibaba halte ein Drittel an Ant. Da die Ant-Ergebnisse mit einem Quartal Verzögerung in die Alibaba-Bilanz einfließen würden, handle es sich bei den Zahlen um den Rückgang bei Ant im ersten Quartal des laufenden Jahres.Ant stecke in einer durch die chinesische Führung veranlassten Umstrukturierung, werde in eine Finanzholding umgewandelt und künftig deutlich kleinere Brötchen backen. Schätzungsweise werde das Unternehmen letztendlich nur noch mit der Hälfte oder gar einem Drittel von dem bewertet werden, was Investoren noch kurz vor dem abgebrochenen Börsengang im vergangenen Herbst zu zahlen bereit gewesen seien.Alibaba habe mit seinen jüngsten Zahlen die Gewinnerwartungen übertroffen. Der Einbruch bei Ant wirke sich also nicht übermäßig negativ auf Alibaba aus - und sei zudem zu erwarten gewesen. Andererseits sei auch in den kommenden Quartalen mit sinkenden Einnahmen durch die Ant-Beteiligung zu rechnen. Für Alibaba sei das zu verkraften, aber einer von zahlreichen negativen Aspekten, die zusammengenommen den Kurs der Aktie massiv belasten würden. Der charttechnische Abwärtstrend sei intakt.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link