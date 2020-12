Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

218,50 EUR +0,23% (11.12.2020, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

217,50 EUR -0,91% (11.12.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

264,54 USD -0,12% (11.12.2020, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (12.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Vor anderthalb Jahren sei chinesisch-russischen Zusammenschluss AliExpress Russia gegründet worden. Dabei handele es sich um ein Joint-Venture, in das Alibaba 100 Mio. USD gesteckt hae. Nun investiere der chinesische E-Commerce-Gigant zusätzliche Millionen, um einen entscheidenden Bereich zu stärken. 700 Mio. RUB (Russiche Rubel, 9,5 Mio. USD) sollten in den Aufbau eines Waren-Liefernetzwerks fließen. Das Geld komme von Alibabas Logistiktochter Cainiao Network. Die Summe an sich sei für Alibaba-Verhältnisse alles andere als beeindruckend. Spannend sei eher die Idee hinter der Investition.Cainiao werde sich nach eigenen Angaben auf kleine und mittlere Unternehmen konzentrieren sowie auf eigenständige Läden. Der Retail-Bereich in Russland sei zur Hälfte in der Hand von Geschäften, die nicht zu großen Ketten gehören würden. Ziel sei es, auf diese Art in Russland auch in eher ländlichen Gegenden Paketstationen anbieten zu können, die möglichst nah am Kunden seien. Lieferzeiten dürften bei einem Versand über das eigene Logistik-Netzwerk sinken.Cainiao habe bereits im April begonnen, sein Logistik-Geschäft in Russland auszubauen - ein logischer Schritt nach der Gründung von AliExpress Russia. So erschließe sich Alibaba einen Markt in direkter Nachbarschaft, der relativ frei von westlicher Konkurrenz sei. Die Alibaba-Aktie bleibe ein klarer Kauf für Anleger, die in China investieren möchten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.12.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: