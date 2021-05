Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

185,20 EUR -1,33% (07.05.2021, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

225,31 USD -0,49% (07.05.2021, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (08.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der Kurs des E-Commerce-Giganten sei weiter im Korrekturmodus. Bei Tencent sei es ebenso. Trotzdem gebe es Unterschiede. Lange habe "Der Aktionär" auf die relative Stärke Tencents hingewiesen. Neuerdings gehe die Tendenz eher zu Alibaba. Lasse sich diese Einschätzung objektiv untermauern? Ein direkter Vergleich gebe Aufschluss.Auffällig: In den vergangenen vier Jahren seien die Kurse überwiegend im Gleichschritt gelaufen. Das sei nicht ungewöhnlich. Schließlich sei sowohl Alibabas als auch Tencents Wachstum relativ gut prognostizierbar. Beide Unternehmen seien von der Marktkapitalisierung her DIE China-Internet-Giganten und als solche auch in passiven Indexfonds vertreten. Bei Neuigkeiten zum US-Handelsstreit habe es in der Regel bei Alibaba und Tencent Kursabschläge gegeben.Ab Ende 2020 gehe die Schere deutlich auf. Es zeige sich Tencents relative Stärke. Hintergrund dürften v.a. der abgesagte Börsengang der Ant Group und der besondere Fokus der Berichterstattung auf Jack Ma und Alibaba gewesen sein. "Der Aktionär" habe bereits damals darauf hingewiesen, dass bei einer stärkeren Regulierung auch andere China-Unternehmen betroffen sein dürften.In den vergangenen Wochen sei zunehmend offensichtlich geworden, dass es auch im Tencent-Umfeld rumore. Bei Alibaba dagegen würden Anleger offenbar davon ausgehen, dass mit der Rekordstrafe das Schlimmste überstanden sei. Das zeige sich tatsächlich auch im Vergleich der Kursentwicklungen seit März. Alibaba habe die jüngste Korrektur am Tech-Markt etwas besser als Tencent überstanden. Das dürfte aber auch damit zusammenhängen, dass Alibaba mit dem Kurssprung nach der Milliardenstrafe Mitte April gewissermaßen einen Puffer aufgebaut habe.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link