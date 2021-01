Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

189,20 EUR +2,16% (08.01.2021, 15:47)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

187,80 EUR +3,87% (08.01.2021, 15:33)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

231,33 USD +1,95% (08.01.2021, 15:33)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (08.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Sollten Alibaba und Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D) tatsächlich kurzfristig auf eine schwarze Liste der USA aufgenommen werden, wäre US-Bürgern der Kauf der Aktien schon ab Montag verboten. Andere China-Unternehmen werde es definitiv treffen. Ein Blick auf die kurzfristige Kursentwicklung zeige jedoch: Von Panik kaum eine Spur! Dafür gebe es mehrere Gründe.Komme das Delisting, wäre das grundsätzlich ein belastender Faktor für die Kurse. Siehe China Mobile (ISIN: HK0941009539, WKN: 909622): Der Kurs des weltgrößten Mobilfunkanbieters sei in den vergangenen Tagen sehr volatil gewesen. Erst habe es geheißen: Delisting. Dann doch nicht. Dann doch wieder: Ausschluss vom Handel in New York. Andererseits habe es keinen massiven Einbruch direkt nach der Delisting-Entscheidung gegeben. Das spreche gegen die Befürchtung einiger Privatanleger, ihre Aktien könnten bei einer Delisting-Entscheidung praktisch sofort wertlos werden.Selbst bei Aktien, von denen bereits bekannt sei, dass sie von den US-Börsen fliegen würden, würden einige Investoren bereits im Vorfeld die Rücksetzer kaufen und den Abschwung etwas abfedern. Die Nachrichtenagentur Reuters berichte beispielsweise, dass sich beim Eisenbahn-Unternehmen China Railway Construction die Zahl der in Festlandchina gehaltenen Anteile inzwischen verdreifacht habe. Wobei die Lage bezüglich chinesischer Festland-Investoren z.B. bei Alibaba und JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST) wieder anders aussehe.Die Argumente der Schnäppchenjäger: Durch ein Delisting von Aktien würden die Unternehmen dahinter nicht schlechter. Zudem könnte der kommende US-Präsident, Joe Biden, das Trump-Dekret zurücknehmen. Noch sei außerdem keine Entscheidung gefallen. Der Haupthandelsplatz für Tencent sei ohnehin Hongkong. Alibaba habe dort zumindest ein zweites Standbein - wobei ein Delisting an der New York Stock Exchange aus rechtlichen Gründen auch in Hongkong zu Problemen führen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: