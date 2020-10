Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

263,50 EUR +0,38% (19.10.2020, 14:51)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

262,50 EUR +0,57% (19.10.2020, 14:36)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

307,31 USD +2,62% (16.10.2020)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (19.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Alibabas Fintech-Tochter Ant Group habe auf dem Weg zum geplanten Mega-Börsengang eine weitere wichtige Hürde überwunden: Laut Medienberichten habe die chinesische Börsenaufsicht CSRC einem Listing an der Börse in Hongkong zugestimmt. Die IPO-Pläne des Finanzkonzerns würden damit nun auf die Zielgerade gehen.Ant Group strebe beim geplanten Börsengang ein Doppel-Listing in Shanghai und Hongkong an. Für Letzteres habe die China Securities Regulatory Commission (CSRC) nach einigen Verzögerungen nun doch grünes Licht gegeben. Laut Insidern sollten noch am Montag erste Gespräche zwischen dem Unternehmen und der Börse Hongkong stattfinden.Mit Blick auf die angestrebte Notierung im STAR-Markt in Shanghai habe sich Ant Group bereits mit dem dortigen Börsenbetreiber geeinigt. Die entsprechende Zustimmung der CSRC werde noch im Laufe der Woche erwartet, berichte die Nachrichtenagentur "Reuters".Der Börsengang von Ant gehe damit in die heiße Phase: Laut IFR wolle das Unternehmen bereits in der kommenden Woche die Orderbücher öffnen. Erstnotiz und Handelsstart könnte dann bereits "wenige Tage" nach der US-Präsidentschaftswahl am 3. November erfolgen.Klar sei: Das Ant-Group-IPO werde der Börsengang des Jahres. Anleger könnten daran im Vorfeld indirekt über ein Investment in die Alibaba-Aktie partizipieren.Der E-Commerce-Riese hält 33 Prozent der Ant-Group-Anteile und ist als laufende "Aktionär"-Empfehlung ein Basisinvestment im chinesischen E-Commerce- und Tech-Sektor, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 19.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link