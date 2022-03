NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (16.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Nach einer langen, nervenzerreißenden Durststrecke hätten chinesische Tech-Aktien am Mittwoch zum Gegenschlag angesetzt. Die Nachricht, dass die Regierung in Peking den chinesischen Aktienmarkt stabil halten und die Unternehmen bei ihrem Listing in den USA unterstützen werde, habe am Mittwochmorgen für eine starke Gegenbewegung gesorgt.Alibaba beispielsweise sei an der Börse in Hongkong um rund 20% gestiegen. Sollte die Regierung in Peking ihr Wort halten, könnte dies der Anfang einer noch größeren Erholung sein. Die Alibaba Group Holding-Aktie habe im Oktober 2020 rund 320 USD gekostet. Am Dienstag seien es zeitweise nur noch 73 USD oder 77% weniger gewesen. Kurzfristig sollte der Titel zumindest auf 100 USD steigen können. Der Chart der Alibaba Group Holding-Aktie schreie förmlich nach einer Erholungsrally, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.03.2022)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:83,75 EUR +19,64% (16.03.2022, 11:19)