Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (23.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die sozialen und politischen Unruhen in Hongkong hätten auf den dortigen Finanzsektor einen zunehmend negativen Einfluss. Diverse IPOs von chinesischen Unternehmen könnten platzen. Auch Alibaba lege seine Pläne für einen Börsengang offenbar zumindest auf Eis.Alibabas mutmaßliche Verschiebung zeige die Abhängigkeit von der chinesischen Politik. Überraschend sei das nicht. Aber auch die Stimmung an den Börsen könnte besser sein. Ob der Börsengang nun nur verschoben worden sei oder in Hongkong gar nicht stattfinde, sei für das Unternehmen und Investoren nicht so wichtig. Das IPO hätte vermutlich bis zu 20 Mrd. USD in Alibabas Kassen gespült. Geld, das Alibaba nicht unbedingt benötige. Die Geschäfte würden stark laufen. Unter anderem habe der chinesische Konzern jüngst verkündet, in den kommenden zwei Jahren eigene Aktien für 6 Mrd. USD zurückzukaufen. Diese Summe entspreche nicht mal 2% der aktuellen Marktkapitalisierung des Unternehmens. Es eile also nicht mit einem Zweitlisting, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: