Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

198,00 EUR +2,59% (30.12.2020, 14:01)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

198,00 EUR +2,91% (30.12.2020, 14:05)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

237,14 USD +0,37% (30.12.2020, 17:41)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (30.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Mit dem Kurseinbruch am Heiligabend habe Alibaba viele Anleger kalt erwischt. Seither habe sich das Papier zwar von den Tiefstständen gelöst, trotzdem bleibe die bange Frage, wie sich der Aktienkurs nun weiterentwickle.Wochenlang habe schon der geplatzte Börsengang der Ant Group den Kurs der Alibaba Group Holding-Aktie belastet, doch die Nachricht, dass Chinas Wettbewerbshüter das Kronjuwel des Ma-Imperiums - die E-Commerce-Sparte - wegen möglicher Verstöße aufs Korn nehmen würden, habe der Aktie Heiligabend den Rest gegeben: Alibaba sei zweistellig im Kurs eingebrochen.Das Tagestief an der Wall Street bei 211 Dollar habe gleichzeitig den niedrigsten Stand seit Juni 2020 erreicht. Vom Hoch aus bei 319 Dollar (27. Oktober) habe der Verlust an Börsenwert zu diesem Zeitpunkt mehr als 300 Milliarden Dollar betragen.Seit dem Sell-off habe sich die Alibaba Group Holding-Aktie inzwischen etwas erholt: Am Dienstag sei der Titel um 6,3 Prozent geklettert und heute gehe es vorbörslich um weitere 3,1 Prozent nach oben auf 243 Dollar.Der Kurseinbruch habe Alibaba kurstechnisch nicht nur auf den Stand vom Sommer 2020 zurückgeworfen, sondern auch zu einem Rückgang der fundamentalen Bewertung geführt. Auf dem aktuellen Niveau notiere das Papier in der Nähe seiner historischen Tiefs.Für Anleger, die sich des (grundsätzlich) spekulativen Charakters chinesischer Tech-Aktien bewusst sind und die eine entsprechend höhere Volatilität tolerieren, bietet der Kursrückgang der Alibaba Group Holding-Aktie eine attraktive Einstiegschance bzw. eine Möglichkeit zum Ausbau bestehender Positionen, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link