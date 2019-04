XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

166,80 Euro +0,36% (15.04.2019, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

166,60 Euro 0,00% (15.04.2019, 10:48)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

188,91 USD +2,12% (12.04.2019)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (15.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Martin Weiß, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) weiterhin ein Kauf.Die Aktie von Alibaba arbeite sich weiter in Richtung der 200-Dollar-Marke vor. Seit Jahresbeginn betrage das Kursplus bereits starke 35 Prozent - doch es könnte noch besser werden, sofern ein kurz bevorstehendes Kaufsignal ausgelöst werde.Alibaba habe die letzte Handelswoche mit einem Plus von 2,1% bei 188,91 Dollar und damit auf Wochensicht um 1,1% höher beendet. Seit Jahresbeginn sei der Titel um gut 60 Dollar im Wert gestiegen.Die Vorzeichen für Chinas größten E-Commerce-Konzern stünden weiter günstig. Das gelte umso mehr, sollte Alibaba in den kommenden Tagen ein "Golden Cross" ausbilden. Das Signal aus der Charttechnik entstehe, wenn ein kürzer laufender Gleitender Durchschnitt - in diesem Fall der GD90 - die 200-Tage-Linie (GD200) von unten schneide.Das "Golden Cross" gelte unter Charttechnikern als sehr aussagekräftig und damit gut handelbar. Es sei ein bullishes Signal."Der Aktionär" meint: Alibaba bleibt weiterhin ein Kauf, so Martin Weiß, leitender Redakteur. Sollte die Aktie ein "Golden Cross" generieren, stünden die Chancen für weitere Kursgewinne und ein Sprung deutlich über die 200-Dollar-Marke gut. (Analyse vom 15.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: