Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

143,29 Euro +0,48% (13.04.2018, 14:20)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 176,79 +0,49% (13.04.2018, 14:24, vorbörslich)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.



(13.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Tokio (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst John Choi von Daiwa Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse spricht John Choi, Aktienanalyst von Daiwa Capital Markets, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) aus.Die Analysten von Daiwa Capital Markets weisen im Vorfeld der Bekanntgabe des Quartalsberichts von Alibaba Group Holding Ltd. auf Risiken hinsichtlich der Profitabilität hin. Das Unternehmen investiere erhebliche Summen in verschiedene Segmente.Nichtsdestotrotz bleibt Analyst John Choi angesichts der robusten Trends im chinesischen Einzelhandel und den damit guten Voraussetzungen für Umsatzwachstum positiv gestimmt.In ihrer Alibaba Group Holding-Aktienanalyse halten die Analysten von Daiwa Capital Markets am "buy"-Rating fest, senken aber das Kursziel von 260,00 auf 235,00 USD.Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:143,265 Euro -0,03% (13.04.2018, 14:07)