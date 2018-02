XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

141,18 Euro -5,50% (06.02.2018, 11:55)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

141,00 Euro -3,69% (06.02.2018, 12:09)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 180,53 -3,62% (05.02.2018, 22:02)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (06.02.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf dem Chartbild der Alibaba Group Holding-Aktie sehe man die Abwärtsbewegung deutlich. Hier komme die 200-Tage-Linie langsam ins Spiel. Sie dürfte im Bereich von 165/168 USD liegen.Bei der Alibaba Group Holding-Aktie gibt es also noch ein wenig Platz nach unten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.02.2018)Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: