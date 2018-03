Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

104,25 EUR +5,10% (15.03.2018, 17:37)



NASDAQ-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

USD 127,71 +4,10% (15.03.2018, 17:42)



ISIN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

US0153511094



WKN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

899527



Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

AXP



NASDAQ Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

ALXN



Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen.

(15.03.2018/ac/a/n)

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals -Aktienanalyse von Analyst Christopher Raymond von Piper Jaffray:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Christopher Raymond vom Investmenthaus Piper Jaffray weiterhin eine Übergewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN).Alexion Pharmaceuticals Inc. habe mit den ALXN-1210-Daten im Bereich paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie die Behandlungsmesslatte sicherlich höher gesetzt und das in einer Weise wie es nur Wenige erwartet hätten, so die Analysten von Piper Jaffray.Egal ob im Hinblick auf Wirksamkeit oder Sicherheit, die Ergebnisse seien quer durch die Bank beeindruckend. ALXN-1210 habe alle primären und sekundären Endpunkte erreicht.Analyst Christopher Raymond rät Investoren zu einem aggressiven Einstieg in die Alexion Pharmaceuticals-Aktie.Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie:Xetra-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:107,47 EUR +9,11% (15.03.2018, 16:38)