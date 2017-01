Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

136,42 EUR +0,29% (11.01.2017, 14:50)



NASDAQ-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

USD 143,67 +0,00% (11.01.2017, 14:53, vorbörslich)



ISIN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

US0153511094



WKN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

899527



Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

AXP



NASDAQ Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

ALXN



Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen.

(11.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst M Ian Somaiya von BMO Capital Markets:Laut einer aktuellen Aktienanalyse vertritt Analyst M. Ian Somaiya vom Investmenthaus BMO Capital in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Nach einem Gespräch mit dem neuen Management von Alexion Pharmaceuticals Inc. sei die Zuversicht hinsichtlich einer Zulassung von Soliris MG nach Treffen mit den Behörden klar geworden.Das Unternehmen habe zudem ein Update zum Zeitpunkt der Markteinführung von ALXN-1210 gegeben (Ende 2018/Anfang 2019). Die Analysten von BMO Capital Markets halten diese Zeitplanung für realistischer, die aber drei bis vier Monate später sei als angenommen.Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets stufen in ihrer Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 165,72 USD.Stuttgart-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:135,07 EUR -0,30% (11.01.2017, 08:03)