Börsenplätze Alector-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alector-Aktie:

31,20 EUR +1,30% (06.02.2020, 13:23)



Nasdaq-Aktienkurs Alector-Aktie:

33,71 USD +11,70% (05.02.2020)



ISIN Alector-Aktie:

US0144421072



WKN Alector-Aktie:

A2PCBM



Ticker-Symbol Alector-Aktie Deutschland:

0Z2



Ticker-Symbol Alector-Aktie Nasdaq:

ALEC



Kurzprofil Alector:



Alector Inc. (ISIN: US0144421072, WKN: A2PCBM, Ticker-Symbol: 0Z2, NASDAQ-Symbol: ALEC) ist ein Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit in der Immunneurologie leistet und einen neuartigen therapeutischen Ansatz zur Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen darstellt. Immunneurologie zielt auf Immunschwäche als Grundursache für verschiedene Pathologien ab, die für degenerative Erkrankungen des Gehirns verantwortlich sind. Alector entwickelt ein breites Portfolio an Programmen, die dazu dienen, genetische Mutationen zu reparieren, die eine Funktionsstörung des Immunsystems des Gehirns verursachen und es den verjüngten Immunzellen ermöglichen, dem entgegenzuwirken aufkommende Gehirnpathologien. Die Produktkandidaten des Unternehmens werden von Biomarkern unterstützt und zielen auf genetisch definierte Patientenpopulationen bei frontotemporaler Demenz und Alzheimer ab. Alector hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. (06.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alector-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alector Inc. (ISIN: US0144421072, WKN: A2PCBM, Ticker-Symbol: 0Z2, NASDAQ-Symbol: ALEC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Alzheimer-Forschung habe es in den letzten Monaten mächtig Bewegung gegeben. Die Aducanumab-Kehrtwende bei Biogen, die überraschenden Bestrebungen von Novo Nordisk und neue Player mit innovativen Ansätzen würden frische Hoffnungen im Kampf gegen das Vergessen schüren. "Aktionär"-Tipp Alector zähle zu den Akteuren, die der Krankheit den Kampf ansagen würden.Im Februar 2019 habe die Biotech-Gesellschaft Alector den Sprung auf das Parkett an der Börse in New York gewagt. Alector wolle das körpereigene Immunsystem nutzen, um neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer in den Griff zu bekommen.Größter Hoffnungsträger im Portfolio sei der unverpartnerte Wirkstoffkandidat AL001 gegen zwei spezielle Formen von Frontotemporaldemenz, welcher sich derzeit in Phase 2 der klinischen Entwicklung befinde. Die Programme AL002 und AL003 gegen Alzheimer seien an den Humira-Verkäufer AbbVie verpartnert.Im gestrigen Handel habe der "Aktionär"-Tipp 11,7 Prozent zulegen können. Der Grund: Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe Alector für das Projekt AL101 ein beschleunigtes Zulassungsverfahren gewährt. Damit summiere sich das Kursplus ausgehend vom Empfehlungskurs bei 19,90 Euro in Ausgabe 05/2020 auf über 50 Prozent binnen zwei Wochen.Nach der Rally sollten interessierte Anleger bei der äußerst risikoreichen Aktie nicht mehr zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Im Gegenteil: Einen Teil der angelaufenen Gewinne könnten Anleger nun realisieren. High-Risk-Wert! (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link