Kurzprofil Aldeyra Therapeutics:



Aldeyra Therapeutics (ISIN: US01438T1060, WKN: A111X8, Ticker-Symbol: 137, NASDAQ-Symbol: ALDX) mit Sitz in Lexington, Massachusetts, ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien konzentriert, mit denen das Leben von Patienten mit immunvermittelten Krankheiten verbessert werden kann. (27.04.2021/ac/a/n)



Aldeyra Therapeutics fokussiere sich auf Augenkrankheiten. Man werde heute Nachmittag seine neuesten Daten zur Phase-III-Studie bei der allergischen Konjunktivitis (allergische Bindehautentzündung) vorlegen. Aldeyra Therapeutics sei dabei einer der Weinigen, die hier an Medikamenten forschen würden. Sollten die Daten sehr gut ausfallen, könnte das der Aktie einen Schub geben. Die Aldeyra Therapeutics-Aktie ist durchaus attraktiv und für risikofreudige Anleger einen Einstieg wert, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.04.2021)