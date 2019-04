Börsenplätze Alcon-Aktie:



Kurzprofil Alcon AG:



Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) hat eine Mission: Die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehvermögens. Alcon setzt durch eine konsequente Entwicklung innovativer Produkte und Technologien neue Standards in der Augenheilkunde, mit dem Ziel Lösungen für unerfüllte therapeutische Bedürfnisse im Bereich der Augenheilkunde weltweit zur Verfügung zu stellen. Alcons Position als globaler Marktführer basiert auf bahnbrechenden Innovationen und Spitzentechnologie. Die Behandlung von Augenerkrankungen und Beschwerden wird damit auf eine neue Ebene gehoben. Als Weltmarktführer im Bereich der Augenheilkunde entwickelt und produziert Alcon innovative Medizinprodukte, um den Anforderungen an die moderne Augenheilkunde gerecht zu werden - unabhängig vom Alter der Patienten. (24.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alcon-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Alcon-Aktie (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3).Mit einem Umsatzplus von 4% in konst. Währung habe Alcon die Analysten-Prognose (3%) leicht übertroffen, ein Ergebnis, das sich wohl primär der gut laufenden Chirurgiesparte verdanke. Was das Kern-EBIT anbelange, habe Alcon optisch überhaus gut abgeschnitten; seit dem 1. März 2019 müsse das Unternehmen seine Vertriebs- und Verwaltungskosten (USD 30 Mio.) allerdings ohne Novartis tragen. Um diesen Effekt bereinigt, sei bei Alcon ein Rückgang der Kern-EBIT-Marge um -220 Bp. Festzustellen gewesen.Dass die Analysten-Prognose um 7% habe übertroffen werden können, liege an der veränderten Berichtstruktur (höhere Unternehmenskosten als Einzelunternehmen), was in der Vergangenheit einen Unterschied von 1% ausgemacht habe. Berücksichtige man dies, habe Alcon in etwa erwartungsgemäß abgeschnitten. Beim ausgewiesenen Ergebnis sei Alcon etwas besser als erwartet gewesen, was der Analyst allerdings auf die zeitliche Staffelung der einmaligen Ausgliederungskosten von rund USD 300 Mio. (gem. Ausblick) zurückführe.Ausblick: Als Teil von Novartis sollte Alcon 2019 sowohl Umsatz (LSD-MSD) wie Kern-EBIT-Marge steigern. Der Analyst erachte dies als realistisch, gehe aber davon aus, dass die Margensteigerung verstärkt in H2 stattfinden werde.Der Analyst weise darauf hin, dass seine Schätzungen in der Übersichtstabelle in der neuen Berichtsstruktur verfasst worden seien, während die heutigen Ergebnisse von NOVN noch der alten Struktur entsprechen würden. Er habe versucht, die Zahlen vergleichbar zu machen. Die daraus resultierenden Ergebnisse würden im Wesentlichen seiner Prognose für Q1 2019 entsprechen. Er sei weiterhin der Ansicht, dass die aktuelle Bewertung von Alcon bereits zu stark den Turnaround des Unternehmens berücksichtige, der noch gar nicht sicher sei, wie die heutigen Ergebnisse zeigen würden. Vor allem Vision Care werde voraussichtlich weiter kämpfen müssen.Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "reduce"-Votum für die Alcon-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 47,00. (Analyse vom 24.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link